Develi'de bulunan Fetih Sancağı'nın tarihleme çalışmaları başladı

Develi Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfının talebi ve Develi Belediyesi'nin de destekleriyle ilçeye bağlı Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan tarihi Fetih sancağının tarihlenmesi için uzmanlar çalışmalarına başladı.

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  • 29.11.2022 15:35
  • Güncelleme: 29.11.2022 15:53
Develi'de bulunan Fetih Sancağı'nın tarihleme çalışmaları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfının talebi ve Develi Belediyesi’nin de destekleriyle ilçeye bağlı Yazıbaşı Mahallesi’nde bulunan tarihi Fetih sancağının tarihlenmesi için uzmanlar çalışmalarına başladı.

Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO El Sanatlar bölümünden Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Şengül ve Öğretim Görevlisi Zahide Şahin tarafından önemi ve tarihlendirilmesi araştırılan sancak atlas dokuma üzerine 240160 cm ebatında işlenmiş, üst kısmında Kelime-i Tevhid orta kısmında Türk bayrağı alt kısmında ise Fetih Suresinin ilk ayeti bulunuyor.

Yazıbaşı Köyü Camisi girişinde bulunan bu tarihi mirasın uzmanlar tarafından araştırılmasının sonunda elde edilen bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bir devletin, bir askerî birliğin şeref ve gururunu temsil eden sancak savaş zamanlarında tekbir ve salavatlarla açılarak askerlerimizin maneviyatını yükseltmektedir. Bu denli önem arz eden sancağımıza sahip çıkmak adına çalışma başlatan uzman hocalarıma kolaylıklar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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İHA

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