Develi'de caddeler göle döndü

Kayseri'nin Develi ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.

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  • 28.04.2023 11:36
  • Güncelleme: 28.04.2023 15:56
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Develi'de caddeler göle döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.

Develi ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 1 saat süren yağmur ve dolu nedeniyle dükkanları su basarken, sokaktaki vatandaşlar kendilerini mağaza ve marketlere attı. Yol kenarına koyulan dubalar cadde ortasında sürüklenirken, trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı.

İHA

Kayseri Gündem
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