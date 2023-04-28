Develi'de caddeler göle döndü

Kayseri’nin Develi ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.

Develi ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 1 saat süren yağmur ve dolu nedeniyle dükkanları su basarken, sokaktaki vatandaşlar kendilerini mağaza ve marketlere attı. Yol kenarına koyulan dubalar cadde ortasında sürüklenirken, trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı.