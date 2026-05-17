Develi'de Çocuk Dağcılar Festivalne Yoğun İlgi

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül öncülüğünde organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların doğayla iç içe vakit geçirdiği etkinlikte oyun parkurları, çeşitli aktiviteler ve mini zirve tırmanışı düzenlendi. Eğlenceli anlar yaşayan çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Festival kapsamında çocuklarla bir araya gelen Adem Şengül, doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, sosyal ve sportif faaliyetlere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Vatandaşlar ise çocuklara yönelik düzenlenen anlamlı organizasyondan dolayı Adem Şengül ve emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik boyunca yaylada renkli ve keyifli görüntüler oluştu.

