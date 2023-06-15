Develi'de çocukların karne hediyesi 'Körebe' oyununa yoğun ilgi

Develi Belediyesi’nin öğrencilere karne hediyesi olan ‘Körebe’ isimli tek perdeli çocuk oyunu Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde öğrencilerle buluştu.

Saat 10:00, 11:15 ve 13:30’da sahnelenen tiyatro oyununu izlerken ve sonrasında oynadıkları körebe oyunuyla çocuklar doyasıya eğlendi. Küçük bir kız çocuğunun insanlarla yardımlaşması gerektiğini, hayvanlarla ve tabiatla barışık halde olmasının işlendiği tiyatro gösteriminde; öğrenciler hem keyifli anlar yaşarken hem de tabiat ve hayvanlarla kurulması gereken sağlıklı iletişim hakkında eğitici bilgiler öğrendiler.