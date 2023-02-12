Develi'de deprem bölgesi için çadır üretimine başladılar

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya atölyesinde depremzedeler için çadır üretimine başlandı.

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  • 12.02.2023 16:46
  • Güncelleme: 12.02.2023 17:04
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Develi'de deprem bölgesi için çadır üretimine başladılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesindeki Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya atölyesinde depremzedeler için çadır üretimine başlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren gönüllüler temsilcisi Yılmaz Özalp; Develi’deki hayırsever esnafların, hayırsever vatandaşların katkıları ile topladıkları 70 bin TL ile üretime başladıklarını söyledi. Özalp; içi keçe, altı strafor olarak soğuktan etkilenmeyen çadırlar üretildiğini belirterek, "Bir kaç gündür deprem bölgesindeydik, bölgedeki ihtiyaçları bizzat yerinde tespit ettik, gördüğümüz birçok yerde çadır eksiği vardı, ulaşamayan çadırlar vardı. Şuan muhtemelen birçok yere ulaşmıştır. Ama hala bize çadır eksiği olduğunu söyleyenler var, ihtiyaç bildirenler var. Biz de bu konudan dolayı kendi imkânlarımızla Develi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde burada birkaç arkadaş birlikte olduk ve Develi’yi organize ettik. Sizlerden topladığımız paralarla içleri keçe altları strafor olan soğuktan koruyacak şekilde çadır imalatına başladık. Yaklaşık 70 bin TL para topladık, bu paralar ile Develi şuanda hızlı bir şekilde çadır üretimine devam ediyor. Çadırlarımız inşallah biter bitmez yola çıkacak, nokta nokta bölgelere bizzat kendimiz dağıtacağız. Bundan sonra da burayı bir çadır üretim merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ünal Türkoğlu ise; "Okulumuz mobilya atölyesinde, Develi’deki sanayi esnafımızın, öğretmenlerimizin, okulumuz personelinin ve diğer gönüllülerin çalışmalarıyla deprem bölgesindeki depremzede kardeşlerimiz için deprem çadırı üretiyoruz. Bu konuda bize destek olan tüm gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Deprem çadırı üretimi noktasında malzeme desteğinde bulunan arkadaşlarımıza da yine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Gencinden yaşlısına herkesin seferber olduğu bu dönemde 8 yaşındaki küçük Mehmet de çadır imalatına yardım etti.

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İHA

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