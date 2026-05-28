Develi'de Dolu Yağışı Etkili Oldu

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı kırsal mahallelerde etkili olan dolu yağışı, tarım arazileri ile meyve bahçelerinde zarara yol açtı.

Develi ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde saat 17.00 sıralarında başlayan dolu yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Kuvvetli şekilde yağan dolu nedeniyle ekili tarım arazileri ile meyve ağaçlarında zarar oluştu.
Bölgede etkili olan yağış sonrası vatandaşlar zarar gören alanlarda inceleme yaparken, bazı mahallelerde dolunun zemini beyaza bürüdüğü görüldü. Tarım arazilerindeki hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
 

Haber Merkezi

