Develi'de feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

 Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüs yoldan çıkarak evin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

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  • 07.01.2023 16:52
  • Güncelleme: 07.01.2023 16:52
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Develi'de feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

Kaza, Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahalle’sinde meydana geldi. İsmi bilinmeyen minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Bir evin duvarına çarparak duran minibüs içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde A.Ş.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. 1’i ağır 5 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1ha

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