Develi'de Gazze için düzenlenen panayıra vatandaşlar akın etti

Develi Müftü Numan Cebeci Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Gazzeli vatandaşlara yardım etmek için düzenlenen panayıra vatandaşlar akın etti.

Develi Müftü Numan Cebeci Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Gazze’de yaşanan savaştan etkilenen vatandaşlara yardım etmek için panayır düzenlendi. İlçe meydanında düzenlenen panayıra çok sayıda vatandaş katıldı. Panayırda konuşan Müftü Numan Cebeci Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Emin Serkan; "Bu etkinlik öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin organizesiyle birlikte şuan Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için düzenlemiş olduğumuz bir etkinliktir. Bu etkinlikte maddi ya da yiyecek içecekten ziyade Develi halkını, öğrencilerimizi bilinçlendirmek açısından ve oradaki soykırıma dikkat çekmek açısından düzenlemiş olduğumuz bir etkinlik. Develi Halkına çok teşekkür ediyoruz çok rağbet gösterdiler. Maddi olarak çok destek oldukları gibi manevi olarak da gözünden yaş gelen ihtiyarları gördük, bizleri gururlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.