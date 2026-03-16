  • Develi'de Geleneksel İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti

Develi ve Develili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, Ramazan ayının bereketi ve paylaşma ruhunu bir araya getirdi. Geniş katılımlı etkinlik, iş dünyası, siyaset ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu.

DESİAD Başkanı Mustafa Beşparmak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Kaymakam Selim Çomaklı, Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy ve Aşkın Genç, önceki dönem Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Vedat Kılıç, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, özel ve kamu kurumlarının temsilcileri, Kayseri Develililer Derneği Başkanı Yusuf Özdamarlar, muhtarlar ve DESİAD üyeleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Beşparmak, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, iş dünyası ile kamu ve sivil toplum arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşerilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan ayının bereketiyle birlik ve kardeşliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen DESİAD Başkanımız Mustafa Beşparmak başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı etkinlik, Develi’deki dayanışma ve birlikteliğin güzel bir örneğini sergiledi. Ramazan ayının ruhunu yansıtan iftar programı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Haber Merkezi

