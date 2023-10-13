Develi'de Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı
Kayseri'nin Develi ilçesinde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
- 13.10.2023 13:59
- Güncelleme: 13.10.2023 17:54
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Develi ilçesinde İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Develi’de kılınan Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazının ardından cami cemaati tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN