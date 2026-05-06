Develi'de Hayır Çarşısı Açıldı
Kayseri'nin Develi ilçesinde, Kur'an kursları yararına düzenlenen Hayır Çarşısı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Develi İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Develi Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen açılış programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Develi Kaymakamı Selim Çomaklı, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Ekmen katıldı.
İlçe Müftüsü Mehmet Yürek tarafından yapılan duanın ardından Hayır Çarşısı’nın açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek yürütülen yardım faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Hayır çarşısından elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.