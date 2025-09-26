Develi’de İş Dünyasına Yeni Yapılanma: 120 Girişimci Tek Çatıda Buluştu

Açılış törenine; AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve S. Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Develi Kaymakamı Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Adem Şengül, siyasi parti temsilcileri, Kayseri Develililer Derneği Başkanı Yusuf Özdamarlar, iş dünyasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletvekili Dursun Ataş, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Milletvekilimiz Sn. S. Bayar Özsoy ve Belediye Başkanımız Sn. Adem Şengül ile birlikte Develi ve Develili Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin yeni binasının açılışına katıldık. İlçemizin kalkınması açısından bu dernek büyük önem taşıyor. Dernek Başkanımız Sn. Mustafa Beşparmak ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.”

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek yeni hizmet binası resmen açıldı. Dernek, Develi’nin sanayi ve ticaret potansiyelini daha görünür kılmayı amaçlıyor.