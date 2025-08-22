Develi'de iş makinesine çarparak yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü toprağa verildi

- Haberler
Develi ilçesinde kullandığı motosikletin iş makinesine çarpması sonucu yaşamını yitiren Abdullah Y. (19) toprağa verildi.
Olay dün öğle saatlerinde Develi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Abdullah Y.’nin kullandığı motosiklet çalışma yapan iş makinesi ile çarpıştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren genç sürücü bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.