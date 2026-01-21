Develi'de kaçakçılık operasyonu: 26 bin 240 içi tütün doldurulmuş makaron

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; Develi ilçesi Harman Mahallesinde T.K. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı iş yerinde yapılan arama neticesinde; 26 bin 240 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 5 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 2 kilogram maraş otu, 60 bin adet ambalajlama torbası, bin 250 adet sigara ambalajlama kutusu ele geçirildi. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlanıldı.