Develi'de Kıraç rüzgarı esti

 Develi'de 39'uncu Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalleri kapsamında Anadolu Rock sanatçısı Kıraç sahne aldı.

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  • 13.08.2023 11:06
  • Güncelleme: 13.08.2023 11:06
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi Belediyesi tarafından 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali perşembe günü başladı. Program kapsamında ilk gün Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, İkinci gün de Türk Halk Müziği Sanatçısı Zara sahne aldı. Son gün ise Kıraç sahneye çıktı. Konser boyunca Develi’de hayranlarıyla bir araya gelen Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Birçok vatandaşın katılım sağladığı festivalde izleyiciler Kıraç’ı büyük beğeniyle takip etti.

1ha

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