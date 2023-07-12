Develi'de kurumlar arası futbol turnuvasına yoğun ilgi
Kayseri'nin Develi ilçesinde kurumlar arası düzenlenen futbol turnuvasına büyük ilgi gösterildi.
- 12.07.2023 12:03
- Güncelleme: 12.07.2023 12:03
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Kayseri’nin Develi ilçesinde kurumlar arası düzenlenen futbol turnuvasına büyük ilgi gösterildi.
Develi Kaymakamlığı ile Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi. İlçe stadında düzenlenen turnuvaya, kurumlarda çalışan personeller büyük ilgi gösterdi.
Kurumlar arasında kaynaşma, birlik ve beraberliğin hedeflendiği turnuva sonrasında başarılı olan takımlara kupaları verilecek.
İHA
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