Develi'de 'Mezunlar ve Yazarlar' bir araya geldi

Türkiye’nin zorlu yıllarında, bölge halkının büyük bir aşk ve özveriyle yalnızca dört ay gibi kısa bir sürede inşa ederek eğitime kazandırdığı Develi İmam Hatip Lisesi’nin mezunları, okulun konferans salonunda düzenlenen anlamlı bir programda bir araya geldi.

Mahmut Bıyıklı Develi’de Konuştu: “Bugünün kazanımları, dünün adanmışlarının eseridir”

Programa konuşmacı olarak katılan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Yazar Mahmut Bıyıklı, Develi İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında açılan imam hatip okullarının, adanmış şahsiyetlerin omuzlarında yükseldiğini ve bugünlere geldiğini belirtti.

Bıyıklı, “Bugünün kazanımları, dünün adanmışlarının eseridir. Yarınların hikâyesini yazacak olanlar ise bugünün vakıf ve gönül insanları olacaktır,” diyerek geçmişin fedakârlığını ve geleceğin inşa sorumluluğunu vurguladı.

Vakıf ruhuna da dikkat çeken Bıyıklı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu okulların harcında sadece taş ve toprak yoktur; alın teriyle, gözyaşıyla ve dualarla yoğrulmuş bir inanç vardır. Bu binalar, bir nesli kurtarma sevdasına düşmüş vakıf insanlarının yüreklerinden inşa edilmiştir. Hacı Hasan Efendi Ahmet İslamoğlu gibi gönül insanları bu toprakları mayalamış, şuurlu bir nesil yetişmesine öncülük etmişlerdir.

Merhum Fethi Gemuhluoğlu ne güzel söylemiş: ‘Her şey gönülde cereyan ediyor. İnsanlar hâl-i câmâ’dan doğmuyor; onları gönül döllüyor.’ Gönülle yapılan her çalışma bereketlenir. Gönüllülük, karşılık beklemeden hizmet etmektir. Adanmışlık, bir dava uğruna benliğinden geçebilmektir. Vakıf insanı ise bu iki kutlu vasfı şahsında birleştiren kişidir. Bugün burada buluşmamıza vesile olan Develi İmam Hatip Lisesi, işte böylesi gönül erlerinin eseridir.

Şunu unutmayalım: Her bina zamanla yıpranır; fakat inançla, adanmışlıkla tesis edilen birliktelikler zamana meydan okur. Binamız yenilense, hatıralarımızın olduğu eski binamız yıkılsa da bu okulun ve imam hatiplerin ruhu hâlâ dimdik ayaktadır. Çünkü o ruh hâlâ yaşamaktadır.

Yeni nesillerin önünde iki yol var: ya iz sürmek ya iz bırakmak. Bizler gençlere destek olmak konusunda fedakarlığa devam etmek zorundayız. Türk milletinin bu topraklarda Müslüman olarak var olma ve var kalma kavgası devam etmektedir. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlarımızın kinleri azalmamış, stratejileri bitmemiştir. Her daim birlik ruhuyla dimdik ayakta durmak zorundayız.”

Programda Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman Şekerci, DİMDER Başkanı Mahmut Arslan, KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı ve Develi İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Arslan da birer selamlama konuşması yaptılar.

Ayrıca, Beytül Makdis Derneği Başkanı Av. Fevzi Konaç da programda söz alarak, Gazze ve Kudüs davasına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Konaç, ümmet bilincinin diri tutulmasının, bu tür programların asli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

Mezunlar Buluşması, şairler Bekir Oğuzbaşaran, Prof. Dr. Mehmet Erdoğan ve Mehmet Postallı’nın kendi şiirlerini okuduğu şiir dinletisiyle renklendi. Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Doğan ise Necip Fazıl Kısakürek’in unutulmaz eseri Sakarya Türküsü’nü coşkulu bir şekilde seslendirdi.

Programın “kitap çekilişi ve hediye takdimi” olan son bölümünde eğitimci yazar Kerim Sandal, katılımcı şair ve yazarlara “Kayseri-Hacılar Ağzı Kelimelerin Gizli Dünyası” adlı eserini imzalayarak takdim etti.

Etkinlik, yemek ikramının ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.