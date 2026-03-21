Develi'de müstakil evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

(RHA)- Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yangın, gece saatlerinde Develi ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler müstakil evi kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında 40 yaşındaki zihinsel engelli Melek D. hayatını kaybederken, annesi Raziye D. ve ağabeyi Ahmet D. yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. 
Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

