Develi’de narkotik operasyonu: 4 tutuklama

Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekiplerince 'Şehit Emre Albayrak Operasyonu' kapsamında 104 kilogram 710 gram narkotik madde ele geçirilerek H.Y.(39), A.Y.(35), Y.Y.(38) ve M.S.O (37) 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptıkları Şehit Emre Albayrak Operasyonu kapsamında; H.Y.(39), A.Y.(35), Y.Y.(38), M.S.O (37) saklandıkları adreslerde yakalandı. Şahıslar “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 104 kilogram 710 gram narkotik madde, 1 adet hassas tartı ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

