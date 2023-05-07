Develi'de otomobil şarampole devrildi: 3 Yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
- 07.05.2023 20:56
- Güncelleme: 08.05.2023 12:48
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Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soysallı mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ev sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de otomobilde yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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