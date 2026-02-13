Develi'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı

Selin etkili olduğu bölgelerde yaşayanlar, cep telefonlarıyla su taşkınlarını görüntüleyerek sosyal medya üzerinden belediyeye yardım çağrısında bulundu. Ancak bu çağrılar sırasında Develi Belediye Başkanı Adem Şengül’ün Portekiz’in Lizbon kentinde Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’nda olduğu öğrenildi.

Meteoroloji’den Yeni Uyarı: Yağışlar Sürecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağışların devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Vatandaşlar Tepkili: “Yalnız Bırakıldık”

Selin ardından bölge halkı, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için acil müdahale bekliyor. Başkanın yurt dışında olması sosyal medyada eleştirilere neden olurken, vatandaşlar “Bu tür afetlerde yanımızda bir muhatap görmek istiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.