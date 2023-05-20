Develi'de sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken su taşkınlara neden oldu.

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  • 20.05.2023 23:28
  • Güncelleme: 21.05.2023 08:44
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Develi'de sağanak yağış sele neden oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken su taşkınlara neden oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelirken ekipler olumsuzluk yaşanmaması için ilçe merkezinde yoğun çalışma başlattı. Develi Belediyesi ekipleri de sel sularının ev ve işyerlerine zarar vermemesi için çalışmaları devam ediyor.

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İHA

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