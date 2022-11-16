Develi'de sağlık kurumları için protokoller imzalandı

Develi'de sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlenen protokol imza töreni, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer ve Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın katılımıyla Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesinde yapıldı.

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  • 16.11.2022 10:03
  • Güncelleme: 16.11.2022 10:24
Develi'de sağlık kurumları için protokoller imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi’de sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlenen protokol imza töreni, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer ve Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın katılımıyla Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesinde yapıldı.

Düzenlenen törene Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, hayırsever Muammer Kocatürk, Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, Dr. Ahmet Özyalçın, Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Topbaş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Develi Başhekim Yardımcısı Yusuf Doğan, Hastane Müdürü Yusuf Ulusan ve hastane personeli katıldı.

Törende konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develimizde hem eğitim, hem sağlık hizmetlerine imzasını atmış, yaptırdığı kurumlarla hepimizin gönlünü kazanmış hayırsever hemşerimiz, büyüğümüz Muammer Kocatürk Amcamıza bir kez daha teşekkür ediyor, Rabbimden kendisine hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ayrıca ilçemizde sağlık başta olmak üzere her zaman bizlere yol gösteren kıymetli milletvekilimiz İsmail Tamer Beyefendi ve bugün katılımlarıyla bizleri onurlandıran Bitlis Milletvekilimiz Cemal Taşar’a da çok teşekkür ediyorum. Yapılan protokollerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan protokolle yıllardan beri Devlet Hastanesi olarak hizmet veren binanın, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermesi, yanında Develi Devlet Hastanesi bünyesinde kiralık bir binada hizmet vermekte olan Hatice Muammer Kocatürk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi yanında bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet vermesine imza atılarak ilgili ihale süreci başlatılmış oldu.

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İHA

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