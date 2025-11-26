  • Haberler
  • Develi'de sahte altın bozdurmaya çalışan 5 şahıs yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde sahte cumhuriyet altını bozdurmaya çalışan 5 şahıs yakalandı:

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Develi İlçesinde bir kuyumcuda "Sahte Cumhuriyet Altını"  bozduran  şahıslar olduğu ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Haklarında Dolandırıcılık, Uyuşturucu İmal ve Ticareti ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından kayıtları bulunan E.K. (23), C.Y. (26), N.K. (36), A.M. (26) ve M.Y (42) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit ara, 15 adet sahte cumhuriyet altını, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. E.K., C.Y., N.K., A.M. ve M.Y isimli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

