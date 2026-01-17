Develi'de Seyrani'ye Vefa: Hayatı Filmle Anlatıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, gala gecesinde yaptığı konuşmada Seyrani’nin önemine dikkat çekti:

“Bu beldeyi değerli kılan, burada iz bırakan insanlar. Seyrani babayı çocukluğumuzdan beri duyduk, ama çoğu zaman şenliklerle anıldı. Oysa onu anlamak, bir mısrasını gönlümüze nakşetmek çok daha önemli.”

Geceye; İlçe Kaymakamı Selim Çomaklı, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seyrani’nin hayatını beyaz perdeye taşıyan yapım, hem kültürel bir hatırlatma hem de gelecek kuşaklara bırakılan bir miras olarak değerlendirildi.