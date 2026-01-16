Develi'de tabanca ve bıçak ele geçirildi
Kayseri ili Develi İlçesi'nde O.A.’nın ikamet adresinde ve işyerinde Narkotik Suçlarla Mücadele, İstibarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adli arama neticesinde; 2 tabanca, 67 fişek, 2 adet tabancalara ait şarjör ve1 bıçak ele geçirildi. O.A. gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldı.