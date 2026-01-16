Develi'de tabanca ve bıçak ele geçirildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerince O.A.'nın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 67 şarjör ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Develi'de tabanca ve bıçak ele geçirildi

Kayseri ili Develi İlçesi'nde O.A.’nın ikamet adresinde ve işyerinde Narkotik Suçlarla Mücadele, İstibarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adli arama neticesinde; 2 tabanca, 67 fişek, 2 adet tabancalara ait şarjör ve1 bıçak ele geçirildi. O.A. gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Eski sevgilisini öldüren sanık yeniden yapılan yargılamada yine ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Eski sevgilisini öldüren sanık yeniden yapılan yargılamada yine ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Polis ekiplerinden makas atma ve kırmızı Işık ihlallerine ceza
Polis ekiplerinden makas atma ve kırmızı Işık ihlallerine ceza
Saadet Partisi'nden Bulvar ismine tepki: 'Yola isim arayana kadar, yolu yapan işçiye zam ver'
Saadet Partisi'nden Bulvar ismine tepki: 'Yola isim arayana kadar, yolu yapan işçiye zam ver'
Aydınlıkevler Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı
Aydınlıkevler Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı
Kaski Altyapısı için 2 milyar 594 milyon liralık yatırım yapıldı
Kaski Altyapısı için 2 milyar 594 milyon liralık yatırım yapıldı
Başkan Yalçın'dan Kış Gününde Yürek Isıtan Destek
Başkan Yalçın'dan Kış Gününde Yürek Isıtan Destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!