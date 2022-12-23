Develi’de tüp patladı: 1 ölü 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Epçe Mahallesinde yaşandı. İkamette tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralı F.Ç. ve F.Ç. isimli anne ile oğlu hastaneye kaldırırken, hayatını kaybeden baba Salim Ç.’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.