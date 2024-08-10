Develi'de TYB kadın yazarlarından imza ve tanıtım etkinliği

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Kollarının organize ettiği kitap tanıtım ve imza günü etkinliklerinin bu hafta ki durak Kayseri’nin Develi İlçesi oldu. Develi Meydanında gerçekleştirilen etkinliğe kadın yazarlar başta olmak üzere, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi üyeleri yazarlar da katıldı. Etkinliği, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül’de ziyaret ederek yazarlara destek verdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Kolları Başkanı Meral Bulut Develi’de gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, “Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Kolları, Kadın Yazarları ve Şairleri olarak, kitap imza tanıtım etkinliği ilçeler turunda bu hafta Develi ilçemizde bulunduk. Develi Belediye Başkanı Adem Şengül Beyefendiye ve ayrıca Kaçep MHP Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Necla Keleş Hanımefendi ile teşkilatının birbirinden değerli Hanımefendilerine, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer Beyefendi ve değerli teşkilat mensuplarına ve ayrıca Develi ilçemizin yetiştirdiği örnek bir şahsiyet olan güçlü kalemi, samimiyeti ve karakteriyle, bizlere elinden geldiğince hiçbir yardımı esirgemeyen Eğitimci-Yazar Osman Karakebeli Beyefendiye ve Develi İlçemizin saygın basın mensuplarına, değerli Develi halkımıza göstermiş oldukları ilgileri, alakaları ve incelikleri için, yazar ve şairlerimizle birlikte minnettarlığımızı sunar teşekkürlerimizi bildiririz. Emeklerine sağlık diyoruz. Bütün bu değerli katkılarından dolayı Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Kolları üyeleri adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Kolları tarafından düzenlenen kitap tanıtımı ve imza günü etkinlikleri daha önce Bünyan ve Yeşilhisar ilçelerinde de gerçekleştirilmişti. Etkinliğim önümüzdeki günlerde diğer ilçelerdeki programlarla devam edeceği bildirildi.