Develi'de yaşamını yitiren yaşlı adam defnedildi
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Fazlı Develioğlu toprağa verildi.
- 08.04.2023 15:38
- Güncelleme: 08.04.2023 15:38
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Kaza, dün sabah saatlerinde Develi ilçesi Ayvazhacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 2 otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fazlı Develioğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Fazlı Develioğlu’nun cansız bedeni dün öğle namazına müteakip Ayvazhacı Mahallesi’nde bulunan camide kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
1ha
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