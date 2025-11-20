Develi'de 'Yerim Ayrı' Uygulaması Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Yerim Ayrı' uygulamasını Develi'de başlatıyor. Bu uygulama, daha önce Bünyan'da uygulanmaya başlamıştı.

‘Yerim Ayrı’, kırsal bölgelerdeki ilçelerde toplu ulaşım alanında vatandaşların koltuk rezervasyonu yapmasına olanak tanıyan talep odaklı bir ulaşım uygulaması. Develi’de 21 Kasım Cuma günü itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan uygulama, ilçe halkına ulaşımda kolaylık sağlayacak.

Uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşlar, öncelikle mobil uygulama mağazalarından ‘Yerim Ayrı’ uygulamasını indirerek üye olmalı ve kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamalıdır. Seyahat edilecek ilçe, güzergâh, tarih ve saat bilgileri belirlendikten sonra uygun sefer seçilerek biniş durakları tanımlanabilir. Bilet satın alma işlemi, Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM Express) üzerinden gerçekleştirilerek QR kodu alınır. Bu kod, araca biniş sırasında şoföre gösterilerek yolculuğa başlanır.

‘Yerim Ayrı’ uygulaması, ilçe seyahatlerini daha planlı, konforlu ve erişilebilir hale getirirken, ilerleyen dönemde diğer ilçelerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

