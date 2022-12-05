Develi'de zabıta ekiplerinden 'fiyat denetimi'

Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki marketlere denetleme yaparak, reyonlardaki fiyatların kasayla uyuşup uyuşmadığını kontrol etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın talimatları doğrultusunda alışveriş sepetine her türlü ihtiyaç ürününü koyan ekipler, kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup, olmadığını kontrol etti. Özellikle çay, şeker, ayçiçek yağı gibi ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının kontrolünü yapan zabıta ekipleri, fahiş fiyat denetiminin yanı sıra ürünlerin gramajlarının da uygun olup olmadığını kontrol etti.

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile zabıta ekiplerinin denetimlerini daha da sıklaştıracağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğüne sevk ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu tür şikayetleri olduğu taktirde 153 Zabıta İhbar Hattı ile Ticaret İl Müdürlüğüne başvurabilirler” dedi.