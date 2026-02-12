Develi'deki 800 Yıllık Doğal Deprem Sensörleri

Öncel, incelediği sütunlardan birinin kilitlenmiş olduğunu fark etti ve bu durumun, sütunlardaki kitlenme, çatlak, kayma ve yapıştırma izleri ile ilgili önemli bir gösterge olduğunu belirtti. "Bunlar tek bir depremin değil, son 800 yılda Kayseri'yi vuran birden fazla depremin (özellikle 1717, 1835 ve 1940 Develi depremleri) birikmiş hafızası," dedi.

Tarihsel veriler, depremlerin izlerinin cami sütunlarında bile saklandığını ortaya koyuyor. 800 yıl önce insanların, depremleri doğal sensörlerle kaydedip onardığını vurgulayan Öncel, "Bugün biz hâlâ Develi Fayı, Ecemiş Fayı ve Erciyes volkanizması gibi aktif fay hatlarının üzerindeyiz," şeklinde konuştu.

Develi Sivasi Hatun Camii'ndeki deprem sütunları, bölgedeki deprem hafızasının canlı bir kanıtı olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Öncel, "Deprem öldürmez, bina ve zemin öldürür," diyerek, tarih tekerrür etmesin diye önlem almanın önemine dikkat çekti.

Son olarak, deprem bilincinin sadece konuşmakla değil, tarihten ders çıkarmakla başlayacağına vurgu yaptı. Develi'deki bu tarihi yapı, geçmişin izlerini taşıdığı gibi, gelecekteki depremlere karşı da bir uyarı niteliği taşıyor.