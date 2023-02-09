Develi'den depremzedeler için 4 yardım kafilesi daha yola çıktı

Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi iş birliği ile Çarşı Camii altında toplanan 6 tır ve 4 yardım kamyonu daha yola çıktı.

Depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için Develililerin depolayıp taksim ettiği 6 tır 4 yardım kamyonu bugün de yola çıktığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Dün gönderilen 12 kafile sonrası Hayırsever iş adamları, Develili vatandaşlarımızın katkılarıyla bugün de 6 tır ve 4 kamyon kafilesi gönderildi. Her zaman olduğu gibi hemşerilerimiz bu zor günlerde de depremzede kardeşlerimizin yanında olduklarını göstermeye devam ediyor. Bu yardım kamyonlarının hazırlanmasında emek veren kaymakamlığımıza, kamyon desteği sağlayan Şoförler ve Otomobilciler Odamıza, toplanmasında ve yüklenmesinde emeği geçen gönüllü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı saracağımız bu zor günlerde Rabbim yardımcımız olsun” dedi.