Develi Dengelli Yaylası Su'ya Kavuştu

Projenin Detayları

- Sondaj Çalışması: 330 metre derinliğe ulaşması planlanan sondaj çalışmasında ilk su göstergesi 195 metre derinlikte tespit edildi. Şu ana kadar 280 metre derinliğe inildi.

- Faydalanacak Bölgeler: Öksüt, Kocahacılı, Ağacaşar ve Kopçu mahalleleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyada üreticiler bu projeden yararlanacak.

- Hayvan Su İhtiyacı: Proje ile yaklaşık 6 bin küçükbaş ve 4 bin büyükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Çevre Dostu Uygulama

Kurulacak sistem, güneş enerjisi desteği ile çalışacak ve elektrik giderlerini minimum seviyeye indirecek. Bu sayede hem enerji verimliliği sağlanacak hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımı desteklenecek.

Bu proje, yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür yatırımlarla tarım ve hayvancılığın geleceğine yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor.