Develi Halk Eğitim Merkezi'nde sezon sonu sergisi açıldı

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Develi Halk Eğitim Merkezinde öğretmenler ve kursiyerler ile yapılan bin bir çeşit el işi ürün sergiye çıktı.

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  • 06.06.2023 15:38
  • Güncelleme: 06.06.2023 16:21
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Develi Halk Eğitim Merkezi'nde sezon sonu sergisi açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Develi Halk Eğitim Merkezinde öğretmenler ve kursiyerler ile yapılan bin bir çeşit el işi ürün sergiye çıktı.

Develi Halk Eğitim Merkezinde içerisinde; filografi çalışmaları, resim tabloları, el işi örme bebekler, el işi örme çantalar, kanvas çantalar, çeyiz setleri, el emeği ile yapılan kıyafetler, bebek tulumları ve kıyafetleri, punch tablolar ve Ahşap yakma sanatı ile yapılan, saatler tabloların bulunduğu sergi 2 gün boyunca devam edecek. Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Demir, okul müdürleri ve öğretmenler ile birlikte açılışın ardından sergiyi gezerek sergi başındaki görevli öğretmenlerden bilgiler aldı. El sanatları öğretmeni Esra Karabulut; "Bugün sergimiz var. Yıl boyu uğraştık didindik kursiyerlerimizle bir takım ürünler çıkardık. Şimdi de bunları halkımıza sunma vakti. Sergimiz 2 gün boyunca devam edecek. Ben El sanatları öğretmeni olarak filografi ile ilgileniyorum. Filografi sanatı tel ve çivi sanatıdır, bayrak, at, çini deseni gibi çalışmalarımız var. Ema çalışmamız var, emadan yapılan çiçeklerimiz var büyük ve küçük olmak üzere yapıyoruz. Rattan bambu dediğimiz çalışmalarımız var, ekmek sepeti olabilir, dekoratif amaçlı olabilir veya kapı süsü olabilir. Örme çantalarımız var, kanvas çanta üzerine işlenerek yapılanlarda var. Ayrıca çeyizlik ürün hazırlamak isteyen kursiyerlerimiz içinde seccadeler havlular yapıldı, kuzu yastığımız mevcut bebekler için açıldığında yastık kapandığında kuzu oluyor. Benim özel eğitim öğrencilerim var, hafta bir gün özel eğitime gelen kursiyerlerimiz alt dokumaya çalıştılar sonrasında da çiçekler ile süsleyerek dekoratif bir tablo oluşturdu. Ahşap boyama köşemiz mevcut, testi, tepsi gibi boyama yöntemiyle hazırladığımız ürünlerimiz var. Daha nice çeşit çeşit ürünlerimiz mevcut 2 kat boyunca gezebilir görebilirsiniz sizleri de sergimize bekleriz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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