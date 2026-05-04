  • Develi İmam Hatip Okulu'ndan Tarihi Yeniden Doğuş: Mehter Takımı Kuruldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde, 1970'li yıllarda ilk kez kurulan mehter takımı, Develi İmam Hatip Okulu tarafından yeniden hayata geçirildi. Okul, 1967 yılından beri eğitim faaliyetlerine devam ederken, geçmişteki bu gelenek yeniden canlanıyor.

İlk mehter takımı, kurulduğu dönemden sonra bir süre faaliyet gösterse de, zamanla kapanmıştı. Ancak 2026 yılında Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Gen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Osman Şekerci, bu kültürel mirası yeniden canlandırmayı başardı.

Yeniden oluşturulan mehter takımı, 29 Mayıs Fetih Haftası'nda konserlerine başlayarak, hem geçmişi yaşatmayı hem de yeni nesillere bu geleneği tanıtmayı hedefliyor. Bu etkinlik, Develi'deki kültürel zenginliğin bir parçası olarak büyük bir heyecanla bekleniyor.

Eski Sanayi Karşısındaki 175 daire 14 dükkan için kat karşılığı ihale yapılacak
