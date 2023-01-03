Develi Kadın Kooperatifi hem üretiyor hem kazanıyor

Kooperatifin unlu mamuller üzerine çalıştığını söyleyen Kooperatif Başkan Yardımcısı Zehra Yıldız, kooperatifte mantıdan erişteye, gözlemeden poğaçaya kadar birçok ürünü hazırladıklarını söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in teşvikiyle ilçelerde kadın kooperatifleri kurulmaya başladı. Develi’de de bir araya gelen kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni hayata geçirdi. Develi Kaymakamlığı ve belediyenin de desteğiyle oluşturulan kooperatifte kadınlar gıda ürünleri yaparak satıyor. İlçenin ata tohumu Gacer buğdayından elde edilen undan mantı, erişte, gözleme ve poğaça gibi ürünler imal eden kadınlar bu ürünleri Gacer Kafe’de satışa sunuyor.

Hem çalıştıklarını hem de aile ekonomisine destek olduklarını belirten Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Zehra Yıldız, sipariş usulü çalıştıklarını söyledi. Gıda ürünlerini kaymakamın da desteğiyle açılan Gacer Kafe’de müşterilere sunduklarını belirten Yıldız, “Yerel yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu kafeyi biz açtılar, hanımlarımız buradaki emeklerinin karşılığını alıyorlar. Çok güzel bir ortam oluştu. İşlerimiz şimdilik çok güzel gidiyor. Gacer Kafe ile ilgili satışlarımız var. Gacer ürünlerimiz var, elimizden geldiği kadar döndürmeye çalışıyoruz. Gacer buğdayından yapılan birçok ürünümüz var. İçli köftesinden tut, pilavına, kurabiyesinden, kekine kadar aklınıza gelebilecek her şeyde kullanabiliyoruz. Belediyemiz sağ olsun bize destek oldu. Gacer Kafe ve bu imalathane için yer tahsis etti. Sipariş olarak da belediyemiz bize destek veriyor. Ayrıca Öksüt Madencilik de bize çok destek oluyor. Oradan siparişimiz oluştu birazını teslim ettik, birazını da teslim etmek üzereyiz. Öksüt Madenciliğe de çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kooperatif üye sayısının ilerleyen dönemde arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldız, “Üye sayımızın 20 – 30’lara çıkmasını planlıyoruz. Bayanlarımız gelsinler, çalışsınlar emeklerinin karşılığını alsınlar. Evlerine, çocuklarına destek olsunlar. Güzel bir ortamımız var, gelip bizimle çalışsınlar” dedi.

Gacer Kafe İşletmecisi Zehra Özkan ise kooperatif ve işletme hakkında şunları söyledi: “Gacer Kafe’de poğaça, mantı, erişte, kooperatifte ürettiğimiz her şeyi burada satıyoruz. Satışlarımız çok güzel gidiyor. Develi halkının ilgisi de çok güzel. Buraya sabah saat 07.00’de geliyoruz, akşam 17.30’da kapatıyoruz. Özellikle öğle arası toplu olarak müşterilerimiz, öğrencilerimiz ve esnaflar geliyorlar, yemek yiyorlar. Herkes çok memnun. Kaymakamımızın, Belediye Başkanımızın bizlere büyük destekleri oldu. Hepsinden Allah razı olsun.”