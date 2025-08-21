  • Haberler
Develi Kavşağı'nda Yolcu Otobüsü Orta Refüje Girdi: 1 Ölü 13 Yaralı

Gece yarısında Develi Kavşağı'nda yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 yolcu yaralandı.

Mustafa YAĞMUR
Niğde- Kayseri Karayolu Develi Kavşağı’nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağında meydana geldi. Hatay’dan Giresun’a gitmekte olan  yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaçlara çarptı. 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada bir yolcu yaşamını yitirirken yaralanan 13 yolcu ambulans ile çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle inceleme başlattı.

Haber Merkezi
