Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Kayseri’nin Develi ilçesine 2022 yılı Ağustos ayında atanan ve 8 aydır Develi ilçesinde görev yapan Kaymakam Mehmet Tunç İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine kaymakam olarak atandı.

Develi Kaymakamlığına ise Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran görevlendirildi.

Develi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran Kimdir?

Kaymakam Buyuran, İzmir’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı ve

Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Buyuran, İçişleri Bakanlığı tarafından 14.04.2023 tarihinde Develi Kaymakamlığına görevlendirildi.