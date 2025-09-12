Develi Kırsalına 8 milyonluk sıcak asfalt

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarından sosyal donatılara, arazi yolları ıslah çalışmalarından köprü, menfez ve kanal yapımına, hayvancılık içme suyu hatlarından tarımsal sulama hatları ve boru desteklemelerine varıncaya kadar kırsal bölgelerin kalkınması ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlarına güçlü bir şekilde devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kırsal bölgelerde yol yapım ve asfalt yenileme çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, altyapı hatlarının tesisi ve diğer nedenlerle bozulan yolları programına alarak kırsal mahalleleri de şehir merkeziyle aynı kalitede sıcak asfalt ile buluşturuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, Develi ilçesinin yoğun nüfusa sahip Gazi Mahallesi’nde altyapı çalışmaları nedeniyle bakım onarım ihtiyacı doğan yollarda onarım ve asfalt yenileme çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından özveriyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde Gazi Mahallesi’nde 4,2 km yol asfaltlandı. Bu çalışmalar için yaklaşık 4 bin ton sıcak asfalt kullanılırken Gazi Mahallesi’nin ulaşım konforunu arttıran çalışmalar tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve vatandaşların hizmetine sunulan bu çalışmanın maliyeti yaklaşık 8 milyon TL oldu.

Develi Gazi Mahallesi Muhtarı Basri Açıkkan, Başkan Büyükkılıç’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.