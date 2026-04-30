'Develi'nin 50 Yıllık Su İhtiyacı Güvence Altına Alındı'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, baba ocağı Develi’de yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırımla 26 kilometrelik içme suyu altyapısını tamamladıkları projeyi yerince inceleyerek, kırsal mahallelerin 50 yıllık su ihtiyacını güvence altına aldıklarını açıkladı.

Kayseri’nin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yerel yönetimler alanında en güzel şekilde hissettiren Başkan Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Dr. Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, bölgeye yapılan yatırımların artarak süreceğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Develi Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Adem Şengül, AK Parti Develi İlçe Başkanı Ali Ekmen ve bürokratlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, “Gerçekleştirdiğimiz ziyarette Develi’de gün boyunca incelediğimiz çalışmalar ve yapacağımız hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve ilgili bürokratlarla birlikte ilçeye bağlı kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

50 Yıllık İçme Suyu İhtiyacı Güvence Altına Alınıyor

İncelemelerine Çomaklı Mahallesi’nden başlayan Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarı Hacı Kale ile bir araya gelerek hayata geçirilen hizmetleri değerlendirdi.

Develi ilçesi Çomaklı Mahallesi’ndeki Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü yatırımını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, yatırımlara dair yaptığı değerlendirmede, Çomaklı’nın en önemli sorunlarından biri olan su ihtiyacı ile ilgili kuyu ve şebeke çalışmaları bağlamında yaklaşık 26 kilometrelik hatta 100 milyon TL’lik bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi. Büyükkılıç, Çomaklı Mahallesi’nin 50 yıllık içme suyu ihtiyacının bu yatırımla giderildiğini belirterek, öte yandan mahallede hayvan sulama ihtiyacının karşılanması amacıyla da gerekli desteklerin verildiğini ifade etti.

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın”

Başkan Büyükkılıç, insan odaklı hizmet vurgusu yaparak, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli talimatlarında vurguladığı gibi gerekirse birey odaklı, hiçbir vatandaşımızın su ile ilgili sorununun kalmaması yönünde irade göstermeye devam ediyoruz” dedi.

Tarım ve hayvancılık alanında önemli bir üretim gerçekleştiren Çomaklı Mahallesi’ndeki yatırımın önemli ve anlamlı olduğunu dile getiren Büyükkılıç, çalışmanın mahalleye hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak, mahalleliye de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de yatırımlarından dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek, geçmiş yıllarda Develi’de yaşanan su sorunlarının çözüldüğüne dikkat çekerek, “Burada köy halkıma, muhtarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorlar başkanım. Bunu her fırsatta söylüyorlar. Bizler de onların yanlarındayız. Canla başla çalışıyoruz. Ben de size canı gönülden teşekkür ediyorum başkanım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye Örneksiniz”

AK Parti Develi İlçe Başkanı Ali Ekmen de Başkan Büyükkılıç ve ekibine tüm ilçelerdeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Tüm Türkiye’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve başta siz büyük bir örneksiniz. Allah razı olsun” dedi.

Çomaklı Mahallesi Muhtarı Hacı Kale de “Başkanım özellikle bu 5 kilometrelik hattımızdan o suyun gelmesi ayrı bir mucize. Şuanda suyumuz var ama Mayıs’tan sonra düğmeye basacağız, su sorunu bitecek hepinizin sayesinde” dedi.

Daha sonra İncesu Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarı Mustafa Altıntaş ile birlikte gerçekleştirilen altyapı ve kilit parke çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Mahallede planlanan yeni hizmetler hakkında da istişarelerde bulunan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelere yönelik yatırımlara aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Develi ilçesi İncesu Mahallesi’nde hayata geçirilen ve planlanan yatırımları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, “Şirin bir mahallemiz. Mustafa muhtarımız, yapılanı takdir eden bir yaklaşım sergileyerek belediyemizle iş birliği halinde mahallesini ihya etmeye gayretlerini gösteriyor. Bizler de onu kırmadan makul olan taleplerinin hepsini yapma yönünde gayret ediyoruz. Gençlerimizi, yavrularımızı, büyüklerimizi hem üreten hem de mahalle sakinlerinin burada yaşamalarını sağlayacak gayretler içerisinde olmaktayız” diye konuştu.

“Kendine Yeten Mahalle, Kendine Yeten İlçe, Kendine Yeten Şehir ve Kendine Yeten Ülke”

Amaçlarının insanların taşrada üreten olarak yaşam sürmesini sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Hizmetlerimiz gelirse vatandaşlarımız taşrada hem üreterek hem yaşayarak buraları sahiplenme yönünde gayretlerini gösterir. Amacımız, insanların buralarda üreterek, kendine yeten mahalle, kendine yeten ilçe, kendine yeten şehir ve kendine yeten ülke olması yönünde çaba göstermek. Tarım ve hayvancılığa hatırlanacağı üzere büyükşehirler arasında en çok pay ayıran bir büyükşehiriz. Son 5 yılda 1 milyar 200 milyon lira hibe desteği verdik” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Başkan Şengül, AK Parti Develi İlçe Başkanı Ekmen ve Muhtar Altıntaş’a çalışmalardaki dayanışmalarından dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin bereketini yaşadıklarını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, kurmayları ve Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımcı kuruluşlarına da ayrıca teşekkür etti.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretlerinden ve desteklerinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Birlik ve beraberlik içerisinde bizlerin fikirlerini, duygularını, düşüncülerini her zaman değerli kılmanız bizi ayrıca mutlu ediyor. İncesu mahallemiz merkeze yakın olması hasebiyle de nüfusuyla da çok değerli bir mahalle. Büyükşehir Belediyemizin parke çalışmalarından tutun, asfalt çalışmaları oldu. Siz de önem veriyorsunuz, köy yaşantısına önem veriyorsunuz, her fırsatta dile getiriyorsunuz. Burada da inşallah imar planları yapıldıktan sonraki süreçte mahallemizin önünün daha da açılacağını siz de takdir ediyorsunuz. Biz de sizlerin desteklerinizle yanlarında olmaktan keyif alıyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım sizlere, hemşehrilerim adına.”

AK Parti Develi İlçe Başkanı Ali Ekmen ise hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Burada birlikten kuvvet doğduğunu tam anlamıyla gördük. Muhtarıma da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizleri Hiçbir Zaman Öksüz Bırakmadınız”

İncesu Mahallesi Muhtarı Mustafa Altıntaş da hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bu zamana kadar yaptığınız işlerde bizleri hiçbir zaman öksüz bırakmadınız, eksikliğini hissettirmediniz. Memduh Başkanım buraya gelerek şeref verdi. Allah razı olsun hepinizden, çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, ilçe ziyareti programı kapsamında Develi’nin simge mekânlarından olan Elbiz’de Develi Belediyesi’nin yapımına başladığı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, “Yapımı tamamlandığında burası hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirecekleri bir mekân olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gerekli destekleri verecek, bu güzel alanın Develi’mize yakışır şekilde hizmet vermesi için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız” diye konuştu.

Ziyaret kapsamında Çomaklı Mahallesi’nde merhum Elif Sarpkaya’nın ailesine de taziye ziyaretinde bulunan Büyükşehir Belediye Dr. Başkanı Memduh Büyükkılıç, merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Ayrıca, Develi’de Zümra Davet Evi’nin açılışına katılan Başkan Büyükkılıç, “Açılan işletmenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim helalinden bol kazançlar versin” dedi.