Develi'nin Geleceği İçin Güç Birliği! DESİAD Genel Kurulu Yapıldı

Tarım ve hayvancılık alanında öne çıkan Develi ilçesi, artık eğitimde de iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor. Bölgedeki iş insanları, Seyrani Kampüsü’nün geliştirilerek Seyrani Üniversitesi’ne dönüştürülmesi için çalışmalara başladı.

Yeni kurulan Develi ve Develili İş İnsanları Derneği (DESİAD), 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Seçimlerin ardından Mustafa Beşparmak dernek başkanlığına seçildi. Kurucu 117 üyenin tamamının katıldığı toplantıda, ilçenin kalkınması adına ortak hedefler belirlendi.

Başkan Beşparmak, ilçenin geleceğini şekillendirmek için yerel yöneticiler, siyasi temsilciler ve STK'larla iş birliği yaparak geniş kapsamlı projelere imza atacaklarını vurguladı. “Sevdamız Develi” diyen Beşparmak, sadece ilçedeki iş insanlarıyla değil, Kayseri, Ankara, Antalya, Mersin ve İstanbul’daki hemşerilerle de iletişim halinde olacaklarını belirtti. Yurt dışındaki Develililerle de bağlarını güçlendirerek kalkınma ve yardımlaşma ruhunu diri tutmayı hedeflediklerini ifade etti.

DESİAD, Develi’yi bir yatırım, eğitim ve dayanışma merkezi haline getirmek için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.