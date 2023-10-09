Develi'nin kentsel dönüşüm projeleri yakın takipte

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyesi tarafından planlanan ve yürütülen ilçe merkezinde beş mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yakından takip ederken, birçok alanda destek çalışmaları yapıyor.

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  • 09.10.2023 10:31
  • Güncelleme: 09.10.2023 10:37
Develi'nin kentsel dönüşüm projeleri yakın takipte
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyesi tarafından planlanan ve yürütülen ilçe merkezinde beş mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yakından takip ederken, birçok alanda destek çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri ile fiziksel, sosyal ve kültürel açıdan sıkıntı oluşturan kentsel bölgelerin şehir ile bütünlüğünü kurarak daha yaşanabilir, daha dayanıklı ve daha konforlu standartlarda mekânlar haline getirilmesini sağlarken, merkezde olduğu gibi ilçelerde de kentsel dönüşüme özel önem veriyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyesi tarafından planlanan ve yürütülen ilçe merkezinde beş mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yakından takip ediyor.

Develi Belediyesi ile iş birliği halinde gerçekleşecek olan kentsel dönüşüm projesi ile Develi ilçesi, Fenese Aşağı, Fenese Yukarı, İzmirli, Everek ve Camikebir mahalleleri daha dayanıklı, daha konforlu yeni çehresine kavuşacak. Bu çerçevede, mevcut inşaat alanı 32 bin metrekare olan projenin mevcut bağımsız bölüm sayısı 195, hak sahibi sayısı ise 475 olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nden destek çalışmaları

Develi İlçesi, Fenese Aşağı, Fenese Yukarı, İzmirli, Everek ve Camikebir mahallelerine Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi destek çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Proje Alanı Riskli Alan Dosya Hazırlığı, Saha Tespit Çalışmaları, Hak Sahibi Kıymet Takdir Raporu, Kentsel Dönüşüm Model Kurgusunun Hazırlanması ve hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapılıyor.

Develi Belediyesi’nin devam ettirdiği uzlaşma görüşmelerinde uzlaşma oranı yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Kayseri’de şehirleşmeyi hep ön planda tutarak, kentsel dönüşüm çalışmalarına öncü olmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’In talimatlarıyla, kentsel dönüşüm ile şehir merkezinin yanı sıra ilçelerin de Kayseri’nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet etmesi ve kentsel mimari çerçevesinde yeniden düzenlenmesini amaçlıyor.

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İHA

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