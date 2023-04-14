Develi'nin manevi mimarlarından Numan Cebeci anıldı

Develi’nin yetiştirdiği en önemli ilim adamlarından olan ve “Kara Müftü” namıyla bilinen merhum Numan Cebeci anıldı.

Develi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Toker, ilçe protokolü, merhum Kara Müftü Hoca’nın akrabaları ve Develililerin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marş’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ney konseriyle devam eden programda bir konuşma yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi’nin birçok güzelliğe sahip olduğunu söyleyerek, “Develi’mizin manevi mimarlarını anmak onların ilmi mirasına sahip çıkmak için bu panellerimizi kıymetli hemşerilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Develi’de göreve böyle güzel bir programla başladığından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Develi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ise, “Develinin hem ilmi hayatındaki gelişimine hem de İstiklal mücadelemize sağladığı moral ve destekle Develi’nin mümtaz şahsiyetlerinden birisi olan Kara Müftü namıyla bilinen Numan Cebeci Hoca’ya bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından merhum Numan Cebeci Hoca’nın hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.