Develi’nin önce voleybol, sonra futbol takımı ligden çekildi

Kayseri’nin en büyük ilçelerinden Develi’yi 2 sezon Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nde temsil eden Develi Belediye Spor 2024 – 2025 sezonu öncesi ligden çekilmişti. Kayseri’yi senelerdir Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden 2 takımdan biri olan Develigücü de bu sezon öncesi ligden çekildi. İlçesi profesyonel liglerde temsil eden hiçbir kulüp kalmadı.