  • Haberler
  • Gündem
  • Develi'nin önce voleybol, sonra futbol takımı ligden çekildi

Develi'nin önce voleybol, sonra futbol takımı ligden çekildi

Develi İlçesi'nin Efeler Ligi'ndeki voleybol takımı 2024 – 2025 sezonu öncesi Bölgesel Amatör Lig'deki futbol takımı ise 2025 – 2026 sezonu öncesi ligden çekildi.

Develi'nin önce voleybol, sonra futbol takımı ligden çekildi

Kayseri’nin en büyük ilçelerinden Develi’yi 2 sezon Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nde temsil eden Develi Belediye Spor 2024 – 2025 sezonu öncesi ligden çekilmişti. Kayseri’yi senelerdir Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden 2 takımdan biri olan Develigücü de bu sezon öncesi ligden çekildi. İlçesi profesyonel liglerde temsil eden hiçbir kulüp kalmadı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi, Selektör Binası ve Makine Parkı'nı hayata geçirdi
Melikgazi Belediyesi, Selektör Binası ve Makine Parkı'nı hayata geçirdi
Develi'nin önce voleybol, sonra futbol takımı ligden çekildi
Develi’nin önce voleybol, sonra futbol takımı ligden çekildi
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasını yarın başlatıyor
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasını yarın başlatıyor
Bakan Tunç: 'Yapay Zeka Şube Müdürlüğü kurduk'A
Bakan Tunç: “Yapay Zeka Şube Müdürlüğü kurduk”A
Alzheimer hastalarının sağlık hizmetleri için 31 milyar 152 milyon 730 bin TL harcandı
Alzheimer hastalarının sağlık hizmetleri için 31 milyar 152 milyon 730 bin TL harcandı
Bir hafta Bir Yazar: Kerim EROĞLAN
Bir hafta Bir Yazar: Kerim EROĞLAN
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!