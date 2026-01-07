Develi önceki dönem Kaymakamı Murat Duru Aksaray valisi oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi 'vali-mülkiye başmüfettişliği' görevine getirildi. Develi önceki dönem Kaymakamı Murat Duru ise Aksaray valisi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu kapsamda Çankaya Kaymakamı olarak görev yapan önceki dönem Develi Kaymakamı Murat Duru Aksaray Valisi oldu.