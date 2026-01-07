  • Haberler
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi 'vali-mülkiye başmüfettişliği' görevine getirildi. Develi önceki dönem Kaymakamı Murat Duru ise Aksaray valisi oldu.

Develi önceki dönem Kaymakamı Murat Duru Aksaray valisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu kapsamda Çankaya Kaymakamı olarak görev yapan önceki dönem Develi Kaymakamı Murat Duru Aksaray Valisi oldu.

