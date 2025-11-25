Develi Ovası'na 1,8 milyarlık sulama yatırımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri’de hayata geçirilecek Develi Ovası 2. Merhale Projesi ile bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını açıkladı. Bakan Yumaklı: “Develi Ovası’nın bereketine güç katıyoruz. Kayseri Develi 2. Merhale Projesi ile 60 bin 430 dekar tarım arazisi modern sulamayla buluşacak. 1 milyar 800 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilecek bu proje; suyu daha verimli kullanarak üretimi artıracak, çiftçimizin emeğine değer katacak” ifadelerini kullandı.