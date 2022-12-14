Develi protokolünden KTB'ye ve Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaret

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ve Damızlık Ve Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret etti.

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  • 14.12.2022 17:13
  • Güncelleme: 15.12.2022 09:54
Develi protokolünden KTB'ye ve Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ve Damızlık Ve Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in öncülüğünde kurulan Develi Kadın Girişimciler Kooperatifinde üretilen yöresel ürünlerin Kayseri Ticaret Borsası üyelerinin desteğiyle daha fazla bilinip satışının yapılabilmesi hususunda istişarelerde bulunduğu ziyarette Başkan Cabbar, üreten kadınların sayısının artması ve Develi’nin ürünlerinin daha çok satılması için destek sözü veren Başkan Bağlamış’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cabbar, “Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in büyük önem gösterdiği Kadın Kooperatifimiz’e bizler de büyük önem veriyor, ürünlerimizin daha çok bilinip, satışının yapılabilmesi için istişarelerde bulunuyoruz. Kayseri Ticaret Borsamızın da desteğiyle inşallah ürünlerimizin satış hacmi daha da artacaktır” dedi.

Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaret

İlçe protokolü daha sonra Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı’yı ziyaret ederek, Develi Kadın Girişimciler Kooperatifinde üretilen yöresel ürünlerin "Hunat" markasıyla entegreli şekilde satışının yapılması için Başkan Günay Çakı ile görüştü. Desteklerinden dolayı Başkan Çakı’ya teşekkürlerini ileten Cabbar , “Kadınlarımızın el emeği göz nuruyla üretilen yöresel ürünlerimize rağbetin Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizin de desteğiyle daha çok artacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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