Develi ve Tomarza'da sel

Kayseri’de etkisini gösteren sağanak Develi ve Tomarza ilçelerinde sele neden oldu.

Kayseri’de öğleden sonra başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Develi ve Tomarza ilçelerinde sel meydana geldi. Sürücüler yolda araçlarıyla ve yaya olarak ilerlemeye çalışan vatandaşlar güçlük çekti. Ekiplerin sele teslim olan bölgelerde çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bugün sağanağın yer yer etkili olacağı ve ani sel ve su basmalarına karşı duyarlı olunması gerektiği bildirilmişti.