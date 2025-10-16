Develi'ye 100 milyonluk yeni terminal binası

Kayseri'nin Develi ilçesinde, 100 milyon TL yatırım maliyetiyle inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar sona yaklaşıyor. Yapım sürecini yerinde inceleyen yetkililer, projenin Develi için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yeni terminal binası, Develi halkının uzun süredir beklediği modern ve konforlu bir ulaşım merkezi olma özelliği taşıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Develi’nin gelişimi ve cazibe merkezi haline dönüşmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yeni terminalin 2026 yılına girmeden hizmete açılmasının planlandığını belirtti. Ayrıca, Develi'nin büyümesi ve güzelleşmesi için yapılan diğer yatırımların da devam edeceği ifade edildi.

Bu önemli projede emeği geçenlere teşekkür eden yerel yöneticiler, terminalin Develi’ye hayırlı olmasını diledi.

Haber Merkezi

