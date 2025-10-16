Develi'ye 100 milyonluk yeni terminal binası

Yeni terminal binası, Develi halkının uzun süredir beklediği modern ve konforlu bir ulaşım merkezi olma özelliği taşıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Develi’nin gelişimi ve cazibe merkezi haline dönüşmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yeni terminalin 2026 yılına girmeden hizmete açılmasının planlandığını belirtti. Ayrıca, Develi'nin büyümesi ve güzelleşmesi için yapılan diğer yatırımların da devam edeceği ifade edildi.

Bu önemli projede emeği geçenlere teşekkür eden yerel yöneticiler, terminalin Develi’ye hayırlı olmasını diledi.